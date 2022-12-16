CSN 2022 ve 2023’e yönelik beklentilerini paylaştı

Cuma, 16 Aralık 2022 16:22:21 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) satış ve üretim beklentilerini açıkladı. Şirket çelik satış hacminin 2022’de 3,12 milyon mt’u iç ve 1,36 milyon mt’u dış piyasalara olmak üzere 4,48 milyon mt, 2023 yılında ise 3,14 milyon mt’u yerel ve 1,53 milyon mt’u yurt dışındaki pazarlara olmak üzere 4,67 milyon mt olmasını bekliyor.

CSN kapasite artırma projesinin birinci aşamasına bağlı olarak, maden genişletme sermaye masrafının 2023-2027 döneminde 13,8 milyar BRL olmasını bekliyor. Ayrıca, şirketin madencilik nakit maliyetinin 2023 yılında 19-21$/mt olacağı öngörülüyor. Öte yandan, madencilik üretim hacmi ve üçüncü taraf alımlarının 2022’de 34 milyon mt, 2023’te ise 39-41 milyon mt olması bekleniyor.

CSN 2022 yılında enerji segmenti AVFÖK’ünün 23 milyon BRL olmasını beklerken, şirketin toplam sermaye masrafının 2023 için 4,4 milyar BRL ve 2024-2027 dönemi için ise 5,5-6,5 milyar BRL olacağı öngörülüyor.