Vale, Usiminas, CSN ve Vallourec şiddetli yağışlar nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

Salı, 11 Ocak 2022 11:56:16 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madencilerin ve çelik üreticilerinin, Minas Gerais eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle üretimlerine geçici bir süreliğine ara verdiği bildirildi.

Vale, demir cevheri taşımacılığında kullandığı demir yolu Estrada de Ferro Vitória a Minas ile Southeast and South Systems madenlerindeki faaliyetlerine geçici bir süre ara verdiğini ifade etti.

Usiminas, Mineração Usiminas madenindeki faaliyetlerini askıya aldığını ve hava koşulları düzeldiğinde üretime yeniden başlayacağını söylerken, söz konusu durumun demir cevheri tedarikini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Casa de Pedra demir cevheri madenindeki üretimini durduran CSN, aynı zamanda sahibi olduğu Tecar kömür terminali ile Itaguai limanını kapattığını ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde faaliyetlerine yeniden başlamayı beklediğini dile getirdi.

Öte yandan, Vallourec Brazil’e ait Lisa barajının taştığı ve durumun Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.