﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale, Usiminas, CSN ve Vallourec şiddetli yağışlar nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

Salı, 11 Ocak 2022 11:56:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madencilerin ve çelik üreticilerinin, Minas Gerais eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle üretimlerine geçici bir süreliğine ara verdiği bildirildi.

Vale, demir cevheri taşımacılığında kullandığı demir yolu Estrada de Ferro Vitória a Minas ile Southeast and South Systems madenlerindeki faaliyetlerine geçici bir süre ara verdiğini ifade etti.

Usiminas, Mineração Usiminas madenindeki faaliyetlerini askıya aldığını ve hava koşulları düzeldiğinde üretime yeniden başlayacağını söylerken, söz konusu durumun demir cevheri tedarikini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Casa de Pedra demir cevheri madenindeki üretimini durduran CSN, aynı zamanda sahibi olduğu Tecar kömür terminali ile Itaguai limanını kapattığını ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde faaliyetlerine yeniden başlamayı beklediğini dile getirdi.

Öte yandan, Vallourec Brazil’e ait Lisa barajının taştığı ve durumun Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.


Etiketler: Vale  madencilik  Usiminas  Vallorec  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Oca

Vallourec Brazil’e ait demir cevheri barajının risk seviyesi düştü
10 Oca

Brezilya’da yer alan 10 adet demir cevheri barajı yüksek risk taşıyor
22 Ara

Brezilya mahkemesi Vale’nin Ferrous Resources devralımını iptal etti
22 Ara

Vale Moatize kömür madenini 270 milyon $’a satıyor
15 Ara

Brezilya Yüksek Mahkemesi ormanlık araziyi yok etmesi nedeniyle Vale’yi para cezasına çarptırdı