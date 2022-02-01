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Demir cevheri faaliyetlerine yeniden başlayan CSN’nin barajı artık risk taşımıyor

Salı, 01 Şubat 2022 10:23:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’e (CSN), Fernandinho demir cevheri madeninde faaliyetlerine yeniden başladığını bildirdi.

Geçtiğimiz haftanın sonunda şirket, yakın zaman içerisinde üretime yeniden başlamayı beklediğini aktarmıştı. CSN’nin bağlı kuruluşu Minérios Nacional’e ait B2 barajında da faaliyetlere kademeli olarak yeniden başlandığı öğrenildi.

Öte yandan onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte B2 barajının artık risk taşımadığı da belirtildi. Brezilya’da barajlar, taşıdığı riske göre 1., 2. ve 3. seviye olarak sıralanıyor. 3. seviye risk, barajın her an çökebileceği anlamına geliyor.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Brezilya  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  |  benzer haberler »


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