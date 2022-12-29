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Yıldız Demir Çelik çelikhane ve haddehane yatırımı yapıyor

Perşembe, 29 Aralık 2022 10:27:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin Kocaeli, Kartepe’de gerçekleştirmeyi planladığı çelikhane ve haddehane projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının inceleme ve değerlendirme sürecinin başladığı bildirildi.

Yıllık 4 milyon mt sıvı çelik üretimi ve 3,5 milyon mt sıcak haddeleme kapasitesine sahip olması planlanan projeye yapılacak yatırımın maliyeti 3 milyar TL seviyesinde yer alıyor. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 1.000, işletme aşamasında ise 1.000 kişilik istihdam sağlanacağı açıklandı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Yıldız Demir Çelik 

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