Yıldız Demir Çelik ikinci galvaniz hattını 2022’nin başında devreye alacak

Salı, 02 Kasım 2021 13:55:05 (GMT+3) | İstanbul

Yıldız Demir Çelik, Şubat ayında başladığı ikinci galvaniz hattı yatırımında sona yaklaştığını belirtti. Tesis, 2022 yılının ilk çeyreğinde üretime başlayacak. Yıldız Demir Çelik bu yatırımla galvaniz üretim kapasitesini 900.000 mt’a çıkarırken, Türkiye’nin katma değerli çelik ithalatının azalmasına da katkı sağlayacağını ifade etti. Yeni galvaniz hattında üretimi yapılacak olan malzemenin kalınlığı 0,20-2,00 mm, genişliği ise 700-1,550 mm arasında olacak. Kaplama ağırlığı ise 30- 600 g/m² arasında değişecek.

İkinci galvaniz hattı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirten Yıldız Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, “2022 başında bu hattın devreye girmesini bekliyoruz. Bu hattın devreye girmesiyle birlikte mevcut üretim kapasitemizi 900.000 mt’a taşıyarak müşteri memnuniyet doğrultusunda termin süremizi kısaltacağız. Katma değerli üretim hacmimizi ciddi oranda artıracak bu yatırım Yıldız Demir Çelik’in yıllık cirosunu da %40 oranında artıracak. Şu anda montaj aşamasında olduğumuz ikinci hat yatırımımızla birlikte üçüncü galvaniz hattının da hazırlıklarını yapıyoruz. Bu alanda yatırımlarımız artarak devam edecek. Orta ve uzun vadede, özellikle ülkemizin ithal ettiği ürünleri tesisimizde üreterek, Türkiye’nin cari açıkla mücadelesine verdiğimiz desteği artırırken, ciddi bir ihracat potansiyeli de yakalayacağımızı düşünüyoruz. En önemli hedef ve sorumluluklarımızdan biri ise Türk çelik sektörünü dünyadaki ana oyunculardan biri olarak konumlamak,” şeklinde konuştu.