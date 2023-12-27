Yıldız Demir Çelik 2024’te sıcak haddehane yatırımı yapacak

Çarşamba, 27 Aralık 2023 15:05:07 (GMT+3) | İstanbul

Anadolu Ajansı’na konuşan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Yıldız Demir Çelik’in önümüzdeki yıl Kocaeli’de sıcak haddehane yatırımı gerçekleştireceğini belirtti. Şirket söz konusu haddehanede katma değerli çelik ve sac üretecek.

Yeni tesis devreye alındığında ithal ikamesi sağlayacaklarını ifade eden Yıldız, tesisin en son teknolojiyle donatılacağını ve Yeşil Mutabakata uygun olarak tasarlanacağını bildirdi. Buna ek olarak şirket karbon emisyonunu azaltmak amacıyla Kütahya’da 30 MW kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santralini devreye almaya hazırlanıyor.

Ayrıca holding olarak demir çelik ve enerji dahil olmak üzere 8 farklı sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Yıldız, “Tüm sektörlerimizde sürdürülebilir kârlı büyümeyle nakit yaratmak, pazar payımızı artırmak ve akabinde katma değeri yüksek yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca yeşil enerji yatırımları yeni iş kolu olarak yatırım yapacağımız sektörlerden biri. Enerji yatırımlarımızla bir yandan girdi maliyetlerimizi minimize etmek bir yandan da enerji dönüşümü gerçekleştirmek için çalışacağız. 2024 ajandamızda tesislerimizin kendi enerjisini üreteceği bir seviyeye ulaşması var,” şeklinde konuştu.

Öte yandan artan emtia fiyatları, küresel ekonomideki belirsizlik, yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle 2024 yılında küresel büyümenin yavaşlayacağını belirten Yıldız, küresel talepteki gerilemenin Çin’in de büyümesini zayıflatabileceğini ifade etti.