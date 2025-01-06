 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > YC...

YC Inox, Dilovası paslanmaz çelik boru tesisinde üretime başladı

Pazartesi, 06 Ocak 2025 11:21:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Tayvanlı çelik üreticisi YC Inox’un Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu YC Inox TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki yeni paslanmaz çelik boru tesisinde faaliyetlere başladı.

80 milyon $ yatırımla hayata geçirilen ve 53.000 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen tesisin üretim kapasitesi ilk etapta yıllık 20.000 mt seviyesinde yer alacak. Tüm etaplar tamamlandığında ise üretim kapasitesi yıllık 30.000 mt seviyesinin üzerine çıkacak.

Öte yandan şirket, Türkiye’deki tesisi Avrupa, Asya ve Afrika için stratejik ihracat üssü olarak konumlandırarak yalnızca Türkiye’de değil, komşu piyasalardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bununla birlikte YC Inox, kaynaklı paslanmaz çelik boru, profil, sac, levha, rulo, lama ve köşebent üretimine yönelik üç tesis daha kurmayı planlıyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

AB’nin yeni kota döneminde bazı ülkelere ayrılan yassı mamul kotaları aşıldı

03 Oca | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya vergi uygulamaya devam edecek

03 Oca | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla yatay veya hafifçe düştü

02 Oca | Boru

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay, Kanada’da düşüş görüldü

31 Ara | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal yuvarlak hat borusu için telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

27 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla gevşedi

26 Ara | Boru

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ekim’de aylık %9,7 düştü

26 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay

25 Ara | Boru

Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Kasım döneminde %81,8 arttı

25 Ara | Çelik Haberler

Suudi East Pipes yerel şirketlerle boru tedarik ve kaplama hizmeti anlaşmaları imzaladı

25 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis