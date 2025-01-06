YC Inox, Dilovası paslanmaz çelik boru tesisinde üretime başladı

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Tayvanlı çelik üreticisi YC Inox’un Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu YC Inox TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki yeni paslanmaz çelik boru tesisinde faaliyetlere başladı.

80 milyon $ yatırımla hayata geçirilen ve 53.000 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen tesisin üretim kapasitesi ilk etapta yıllık 20.000 mt seviyesinde yer alacak. Tüm etaplar tamamlandığında ise üretim kapasitesi yıllık 30.000 mt seviyesinin üzerine çıkacak.

Öte yandan şirket, Türkiye’deki tesisi Avrupa, Asya ve Afrika için stratejik ihracat üssü olarak konumlandırarak yalnızca Türkiye’de değil, komşu piyasalardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bununla birlikte YC Inox, kaynaklı paslanmaz çelik boru, profil, sac, levha, rulo, lama ve köşebent üretimine yönelik üç tesis daha kurmayı planlıyor.