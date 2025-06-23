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Borusan Boru üretim altyapısını yeniden düzenliyor

Pazartesi, 23 Haziran 2025 11:40:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. (Borusan Boru) 19 Haziran 2025 tarihinde aldığı kararla İstanbul Halkalı ve Bursa'daki üretim faaliyetlerinin Bursa Gemlik Kampüsü'ne taşınmasını hedefleyen stratejik yatırım projesini onayladı. Proje kapsamında İstanbul Halkalı tesislerindeki kaynaklı ve soğuk çekme boru üretim hatları ile Bursa'daki ileri işlem merkezi makine ve ekipmanları Gemlik Kampüsü'ne taşınacak. Bu hamle ile otomotiv, inşaat ve endüstri sektörlerindeki üretim faaliyetleri tek çatı altında toplanacak.

Yaklaşık 29 milyon $ yatırım harcaması ve 27 milyon $ tek seferlik nakit gideri öngörülen projenin şirketin mevcut özkaynakları ve/veya piyasa finansmanı ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yatırımın tamamlanmasıyla AVFÖK marjına 50-100 baz puan olumlu katkı sağlanması ve işletme sermayesinde yaklaşık 30 milyon $ iyileşme bekleniyor. Ayrıca üretim süreçlerinde verimliliğin artması, sabit maliyetlerin azalması ve kapasite kullanım oranının yükselmesi hedefleniyor.

24 ay içinde aşamalı olarak hayata geçirilecek proje, üretim faaliyetlerinde kesintiye yol açmadan uygulanacak.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Borusan Boru 

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