Sardoğan dikişsiz sıcak çekme boru kapasite artışı projesi için onay aldı

Cuma, 23 Aralık 2022 10:08:45 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, Sardoğan Endüstri ve Ticaret’in İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı muhtelif çelik dirsek ve dikişsiz sıcak çekme çelik boru üretim tesisi kapasite artışı projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Projenin yatırım maliyeti 44,01 milyon TL seviyesinde yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından yıllık çelik dirsek üretim kapasitesi mevcut 4.416 mt’dan 6.000 mt’a, yıllık dikişsiz sıcak çekme çelik boru kapasitesi ise mevcut 31.259 mt’dan 60.000 mt’a yükselecek.