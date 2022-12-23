﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Sardoğan dikişsiz sıcak çekme boru kapasite artışı projesi için onay aldı

Cuma, 23 Aralık 2022 10:08:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, Sardoğan Endüstri ve Ticaret’in İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı muhtelif çelik dirsek ve dikişsiz sıcak çekme çelik boru üretim tesisi kapasite artışı projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Projenin yatırım maliyeti 44,01 milyon TL seviyesinde yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından yıllık çelik dirsek üretim kapasitesi mevcut 4.416 mt’dan 6.000 mt’a, yıllık dikişsiz sıcak çekme çelik boru kapasitesi ise mevcut 31.259 mt’dan 60.000 mt’a yükselecek.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye kutu profil piyasasında talep fiyatlarla aynı doğrultuda artmıyor

23 Ara | Boru

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %2,2 düştü

23 Ara | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerle yaptığı çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Ekim döneminde düştü

22 Ara | Çelik Haberler

Salzgitter sıvılaştırılmış doğal gaz boru hattı için hidrojen taşımaya hazır çelik boru tedarik edecek

22 Ara | Çelik Haberler

Baosteel ve Baogang ortak girişim oluşturmak için anlaşma imzaladı

22 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyretti

21 Ara | Boru

Hindistan Çin’den ithal paslanmaz dikişsiz boruya beş yıllığına nihai antidamping vergisi uygulayacak

21 Ara | Çelik Haberler

ABD Hindistan merkezli Goodluck’tan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya geçici antidamping vergileri getirdi

21 Ara | Çelik Haberler

ABD’de yerel kutu profil fiyatları yıl sonu tatilleri öncesinde sabit

21 Ara | Boru

ABD’nin yapısal boru ithalatı Ekim ayında %17,4 düştü

21 Ara | Çelik Haberler