﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Sardoğan dikişsiz sıcak çekme boru üretim kapasitesini artıracak

Pazartesi, 24 Ekim 2022 12:36:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sardoğan Endüstri ve Ticaret’in İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı muhtelif çelik dirsek ve dikişsiz sıcak çekme çelik boru üretim tesisi kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 44,01 milyon TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından yıllık çelik dirsek üretim kapasitesi mevcut 4.416 mt’dan 6.000 mt’a, yıllık dikişsiz sıcak çekme çelik boru kapasitesi ise mevcut 31.259 mt’dan 60.000 mt’a yükselecek.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin OCTG boru ihracatı Ağustos ayında %21,7 arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru yurt dışına 55,2 milyon $ değerinde boru tedarik edecek

24 Eki | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da azaldı

24 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel kutu profil fiyatları sabit, ancak görünüm karmaşık

21 Eki | Boru

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla hafifçe düştü

21 Eki | Boru

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %8,4 arttı

21 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3 düştü

21 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ağustos ayında %7,3 arttı

21 Eki | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %12,5 yükseldi

20 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ithalatı Ağustos ayında %2,5 düştü

20 Eki | Çelik Haberler