Sardoğan dikişsiz sıcak çekme boru üretim kapasitesini artıracak

Pazartesi, 24 Ekim 2022 12:36:25 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sardoğan Endüstri ve Ticaret’in İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı muhtelif çelik dirsek ve dikişsiz sıcak çekme çelik boru üretim tesisi kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 44,01 milyon TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından yıllık çelik dirsek üretim kapasitesi mevcut 4.416 mt’dan 6.000 mt’a, yıllık dikişsiz sıcak çekme çelik boru kapasitesi ise mevcut 31.259 mt’dan 60.000 mt’a yükselecek.