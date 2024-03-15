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Borusan Boru Romanya ve ABD’deki varlıklarında deneme üretimine başladı

Cuma, 15 Mart 2024 10:29:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. Romanya ve ABD’de bulunan bağlı ortaklıkları Borusan Tube Products SA ve Borusan Pipe US’de gerçekleştirdiği yatırımları tamamladığını ve deneme üretimine başladığını açıkladı.

Şirketin Romanya’da kurduğu boru işleme tesisi otomotiv müşterilerinin ihtiyacına yönelik ürünlerin üretimini gerçekleştirirken, ABD’nin Baytown şehrinde enerji sektörüne hizmet eden 300.000 mt üretim kapasiteli tesisin kapasitesi yeni üretim hattıyla 400.000 mt’a yükseldi. Söz konusu tesis ve hattın kademeli olarak ticari faaliyetlerine başlamasının ardından yılın ikinci yarısında sırasıyla yaklaşık 8 milyon $ ve yaklaşık 50 milyon $ ciro katkısı sağlaması bekleniyor.

Buna ek olarak Borusan Tube Products SA’ın tesisinde 2026 yılında 10.000 mt’un üzerinde satış gerçekleştirilmesi hedefleniyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Borusan 2022 yılında Romanya’daki boru işleme tesisi için Romanya Maliye Bakanlığı’ndan 5,8 milyon €’luk teşvik almıştı. Öte yandan yine SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD’deki yatırım kapsamı Türkiye’de bulunan mevcut bir boru üretim hattı ve boru kaynak tesisinin yenilenerek ABD’ye taşınmasını içeriyordu.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Borusan Boru 

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