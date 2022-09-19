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Noksel’in ERW çelik boru üretim tesisi için ÇED süreci başladı

Pazartesi, 19 Eylül 2022 14:39:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.’nin Osmaniye’de gerçekleştirmeyi planladığı elektrik direnç kaynaklı (ERW) çelik boru ve profil üretim tesisi projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yıllık 200.000 mt kapasiteye sahip olacak tesise yapılacak yatırımın maliyeti 460,72 milyon TL seviyesinde yer alıyor.

Tesiste üretilecek olan ERW borular ve profiller su ve petrol boru hatları, otomotiv ve otomotiv yan sanayilerinde, beyaz eşya, bisiklet, elektrikli ev aletleri, tekstil, mobilya, çelik eşya üretim alanlarında, konut ve sanayi tipi binaların yapımında, her türlü betonarme yapının dayanıklılığını arttırıcı tadilatlarda, tarım makineleri imalatında ve çelik konstrüksiyonun kullanıldığı alanlarda kullanılacak.


Etiketler: Boru Profil Borular Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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