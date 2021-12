Yassı segmentindeki yeni yatırımlar terminleri kısaltacak, Türkiye net ihracatçı konumuna gelecek

Çarşamba, 01 Aralık 2021 17:34:52 (GMT+3) | İstanbul

1 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleşen 16. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"’ın çelik sektöründeki gelişmeler ve beklentiler başlıklı dördüncü oturumunda, Çolakoğlu Metalurji Boru Profil ve İkincil Üreticiler Satış Müdürü Kürşad Aynas, Atakaş Çelik Genel Müdürü Cem Üstün, Tatçelik Satış Direktörü Murat Demirci, Gökmetal Yönetim Kurulu Başkanı, Gökhan Demiruz başta yassı segmentindeki yeni yatırımlar olmak üzere, piyasada öne çıkan konuları ele aldı.

Aynas, Çolakoğlu’nun şu an 3 milyon mt olan yassı mamul kapasitesini 4,5 milyon mt’a çıkaracağını, Tosyalı’nın 4 milyon mt’luk yeni yassı kapasitesi, İçdaş’ın 3-3,5 milyon mt’luk yeni kapasitesi ve MMK’nın yeniden üretime başlamasıyla ortaya çıkacak ilave 2 milyon mt sıcak sac kapasitesi ile birlikte 2025 yılında Türkiye sıcak sac piyasasında 8-10 milyon mt’luk bir artış olacağını belirtti. Kapasite artışları sayesinde üreticilerin daha rekabetçi olacağını ve müşterilerin daha kısa terminlerle daha kolay malzeme bulabileceğini de sözlerine ekledi. Çolakoğlu’nun şu an piyasada tek üretici olarak paslanmaz sac üretimine başladığını belirten Aynas, hem hurdadan hem slabdan 100.000 mt’a yakın haddeleme yaptıklarını, ayrıca otomotiv sektörü için IF çelik üretimi de gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yatırımlar sonucu bulunurluğun artacağını ve terminlerin kısalacağını söyleyen Aynas, ihracat tarafında ise daha sert ticari önlemlerle karşılaşılabileceği konusunda uyardı.

Söz konusu yeni sıcak sac yatırımlarının kendileri de dahil olmak üzere müşteriler için önemli gelişmeler arz ettiğini söyleyen Cem Üstün, Türkiye’nin şu an net ithalatçı konumunda olduğunu ancak yeni yatırımlar sonunda tüm ihtiyaçlarını iç piyasadan temin etme imkanı doğacağının altını çizdi. Üstün, Atakaş olarak 1 milyon mt asitleme, 700.000 mt soğuk sac, 450.000 mt galvanizli ve 250.000 mt tavlanmış soğuk sac kapasiteleri olduğunu, devam eden yatırımlarla birlikte soğuk sac kapasitesinin 1 milyon mt’a galvanizleme kapasitesinin de 700.000 mt’a çıkacağını belirtti. Türkiye’de sıcak sacın pahalı olduğu, ihracat tarafında ise AB gibi korumacı pazarlara ihracat yapıldığını söyleyen Üstün, “Pozitif olmaya iten tek şey arzın artmasıyla Türkiye’deki sıcak sacın rekabetçi seviyelere geleceğini düşünüyorum. Sıcak sac fiyatı, rekabet ettiğimiz diğer ülkelerden daha yüksek. Haddeciler olarak ucuz sıcak saca dahilde işleme rejimi ile ulaşabiliyoruz, şimdi bunun değişeceğini düşünüyorum,” dedi.

Tatçelik’in mevcut kapasiteleri ve yatırımları hakkında bilgi veren Murat Demirci, toplam 1,5 milyon mt kapasitenin 750.000-800.000 mt’unun galvanizli, 200.000-220.000 mt’unun soğuk sac, 200.000-220.000 mt’unun boyalı sac, geri kalanın da asitli sac olduğunu söyledi. Hem piyasadaki talebin hem de çelik sektörünün her sene farklılaştığını ifade eden Demirci, önceki senelerde %20-25 seviyesinde olan ihracat oranlarının bu sene ortalama %47’yi bulacağını ve mevcut piyasa şartlarının bir sonucu olarak son 6 ayda ihracat oranının %55-57 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Tatçelik olarak bu sene daha önce sevkiyat yapmadıkları 23 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Demirci, ayrıca beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde de daha fazla var olabilmek adına kapasiteyi artırmaktan ziyade, mevcut kombinasyonlara yönelik bazı yatırımlar planladıklarını belirtti.

Gökmetal’in yanı sıra Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği’nin (YİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Gökhan Demiruz, Türkiye yassı piyasasına ilişkin mevcut verileri paylaştı. Bu sene Türkiye’de yassı çelik üretiminin 15,2 milyon mt olacağını, ihracatın 6,3 milyon mt, ithalatın ise 9 milyon mt’a çıkacağını ifade etti. Demiruz ayrıca, iç piyasada 10,2 milyon mt sıcak sac, 6,2 milyon mt soğuk sac ve 4,7 milyon mt kaplamalı sac arzı bulunduğunu, toplam üretimde ihracat paylarının sıcak sac için %25, soğuk sac için %28, kaplamalı için ise %54 seviyelerinde yer aldığını belirtti. Demiruz, 5 yıl içinde 12-13 milyon mt sıcak sac kapasitesi, 4 yıl içinde ise 1,5 milyon mt yeni galvanizli kapasitesi ve 1,5 milyon mt yeni soğuk kapasitesi ekleneceğini tahmin ettiğini ve bu yeni kapasitelerle birlikte Türkiye’nin net ihracatçı konumuna geleceğine dikkat çekti.

Sektörün önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam eden korumacı uygulamaları yorumlayan Demiruz, özellikle AB ve ABD’deki önlemlerin iktisadi bir altyapısı bulunmadığını, hammaddeyi ithal eden bir ülke olarak “ihracatta şapkadan tavşan çıkardıklarını” ifade etti ve “Böyle bir ülkenin ihracat pazarlarını vuracak bir fiyat politikası izlemesi uzun vadede mümkün değil,” dedi. Bu sene çelik sektörünün ortalamanın üzerinde bir kâr marjıyla çalıştığını ancak bu şekilde devam etmesini beklemediğini ifade eden Demiruz, Türkiye’nin özellikle cevher, hurda ve kömüre ulaşım açısından Türkiye’nin sıkıntı yaşayacağını düşündüğünü söyledi.