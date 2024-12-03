Paolo Sangoi: SKDM ve kota gibi tedbirler Avrupa çelik sektörüne zarar veriyor

3 Aralık Salı günü İstanbul'da gerçekleşen 19. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"'da konuşan Assofermet Çelik Sektörü Başkanı Paolo Sangoi, Türkiye’nin Avrupa çelik sektöründeki yeri ve karbonsuzlaşma çalışmalarının olası sonuçlarına dair fikirlerini aktardı.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen korumacı politikaların Türkiye’nin Avrupa çelik sektöründeki pazar payını düşürdüğünü, ancak yine de Türkiye’nin AB’nin en büyük ticaret ortaklarından biri olarak kaldığını ifade eden Sangoi, Türkiye çelik sektörünün tonaj, kalite ve jeopolitik önem açısından kritik bir rol oynadığını söyledi.

Sangoi, 2024’ü Çin’in yaptığı ihracatın ve Orta Doğu’daki jeopolitik sorunların yarattığı belirsizlikle kapatırken, yenilenebilir enerji sektörünün karbonsuzlaşma politikaları sayesinde güçlenmesine rağmen mevcut haliyle bırakıldığında SKDM düzenlemelerinin otomotiv, inşaat, makine ve beyaz eşya gibi tarihsel olarak en çok çelik tüketen sektörlerin varlıklarını tehlikeye atacağını iddia etti. 2024 yılında bu sektörlerden yalnızca otomotiv sektöründen gelen talepte toparlanma olduğunu belirten Sangoi, Avrupa’da gayrisafi milli hasılanın 2024 yılının tamamında %0,9, 2025’te ise %1,5 büyümesini bekliyor.

Bununla birlikte, “Trump’ın seçildikten sonra getirmeyi iddia ettiği vergilere AB hiç beklemeden karşılık verecektir,” ifadelerini kullanan Sangoi, bu durumun mal bulunurluğunu olumsuz etkileyeceğini ve bununla birlikte üreticilerin düşük kâr marjları nedeniyle üretim duruşları yapacak olmasının fiyatların önümüzdeki iki çeyrekte yatay seyretmesine neden olacağını söyledi. Sangoi’ye göre çok sert şekilde uygulanan korumacı önlemler rekabeti zayıflatıyor. Sangoi, çelik sektörünü desteklemek için yapılması gereken tek şeyin, bu ağır tedbirleri uygulamak yerine üreticileri desteklemek olduğunu söyledi.