Eurometal & YİSAD Konferansı: Çelik servis merkezlerinin rekabet yarışında geri kalmamak için yatırımlara ihtiyacı var

8 Nisan Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da SteelOrbis iş birliğiyle gerçekleşen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı’nın dördüncü oturumunda SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz moderatörlüğünde yapılan panelde çelik servislerinin yassı mamul ticaretindeki rolü konuşuldu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan enerji krizi sonucunda maliyetlerin artmasıyla Avrupa’da üretimin değişime uğradığını söyleyen EUROMETAL Başkanı Alexander Julius, başta yeşil dönüşüm olmak üzere Avrupa’da birçok segmentte yatırımların azaldığını bildirdi. 2024'ün kötü bir yıl olmasını, pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi bir önceki yıllarda kaydedilen gelişmelere bağladı. Çelik servis merkezlerinin rolüne ilişkin Julius, çelik üreticileri ile çelik servis merkezlerinin eksiksiz bir değer ve tedarik zinciri oluşturmak üzere senkronize çalışması gerektiğini dile getirdi. EUROMETAL Başkanı, bu zincir sayesinde emisyon hedefi bulunan müşterilerin ürünlerin emisyon değerlerini ve kalitelerini takip edebildiğini söyledi.

Julius’un ardından söz alan UMS Metal Genel Müdür Yardımcısı Uğur Usta, 2024 yılının düşen çelik fiyatları, ülkedeki ekonomik görünüm, yüksek faizler ve Avrupa’daki talebin daralması nedeniyle zarar edilen bir yıl olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yılın parasal anlamda sıkışma yaşandığı, üreticilerin rahatça ürün satamadığı ve satarken kâr marjı elde edemediği bir yıl olduğunu dile getirdi. 2025 yılının geri kalanına ilişkin Usta, Donald Trump’ın yeni vergileriyle oyunun renginin değiştiğini, bu vergilerin sürdürülebilir olmasının mümkün olmadığını düşünüyor. Talep canlı olmasa da fiyatların artık belirli bir seviyenin altına inmeyeceğini tahmin ediyor. Kapasite açısından Asya-Pasifik bölgesinin çelik servis merkezi hizmetlerinde ilk sırada olduğunu, söz konusu bölgeyi AB, Amerika kıtası ve Orta Doğu’nun takip ettiğini ifade eden Usta, 2024 yılı sonu itibarıyla çelik servis merkezlerinin gelirinin 350 milyar $’a ulaştığını ve önümüzdeki 10 yıl içinde 450 milyar $’a ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Buna ek olarak Türkiye'deki çelik servis merkezlerinin ana üreticilerle rekabet edebilmek için katma değerli ürün yatırımı yapması gerektiğini belirtti.

2023 yılının bütçe ve kâr anlamında fazla kötü geçmediğini ancak 2024 yılı için aynı şeyi söyleyemeyeceğini dile getiren Yücel Grup’un Satış Direktörü Kaan Sarnıç, geçtiğimiz yıl enerji ve işçilik maliyetlerinin artarken, kur dalgalanmaları nedeniyle ürün fiyatlarının dolar bazında düştüğünü ve sektörün zarar ettiğini ifade etti. Avrupa'da çelik servis merkezinin malzemedense işlemden kazanç elde ettiğini ancak Türkiye'de durumun böyle olmadığını söyleyen Sarnıç, ticari kalite ürünlerde bulunabilirliğin ve dolayısıyla rekabetin fazla olduğunu, Türkiye'deki çelik servis merkezlerinin rekabet dezavantajından kurtulmak için farklı kalitede malzeme bulundurması gerektiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yılı değerlendiren Yametaş Yassı Metal Mamulleri Genel Müdürü Mehmet Ali Fincan, 2024’ün kolay bir yıl olmadığını, yerel talebi yetersiz olan Çin’in her segmentte ihracata devam ettiğini, AB’de yavaşlama görüldüğünü, Türkiye’de ekonomik sıkıntılar yaşandığını ve maliyetlerin yükseldiğini hatırlattı. Çelik servis merkeziyle çalışmanın avantajıyla ilgili olarak ise Fincan, çeşitli hizmetlerin tek noktadan verilebildiğini, alıcılar için zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını dile getirdi. Stok ve lojistik yönetiminin yanı sıra esnek yapısı sayesinde rekabet avantajı sağlayan çelik servis merkezlerinin karşılaştığı zorluklara ilişkin Fincan, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, artan maliyetler ve fiyat baskısının rekabeti etkilediğini, çelik servis merkezlerinin piyasadaki yarışa karşılık verebilmesi için teknolojik açıdan güncel kalması ve yatırımlarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.