Thyssenkrupp tüm birimlerini kademeli olarak ayıracak

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, tüm segmentlerini kademeli olarak ayırıp üçüncü taraf yatırımlarına açmayı planladığını açıkladı. Şirket bu süreci, thyssenkrupp Marine Systems’daki azınlık hissesinin bölüştürülmesi ve thyssenkrupp Steel Europe ile EPG arasındaki bir ortak girişimle başlattı.

Şirket, önümüzdeki yıllarda Materials Services ve Automotive Technology birimlerini sermaye piyasalarına hazırlamayı ve gerekli ön koşullar karşılanır karşılanmaz bağımsız hale gelmeyi planlıyor. Yeni kurulan Decarbon Technologies segmenti de yeşil teknoloji pazarı büyüdükçe bağımsız hale gelecek.

Thyssenkrupp, çelik ortak girişimi hariç olmak üzere bu işletmeler sermaye piyasasına hazır olduklarında çoğunluk hisselerini elinde tutmayı amaçlıyor. Şirketin genel hedefi, thyssenkrupp AG’yi çeşitli bağımsız birimlerin tepe şirketi yapmak. Böylece daha net hedefleri olan ve daha hızlı hareket edebilen bir sanayi yapısı kurulması, yani her iş biriminin kendi alanında daha özgür ve verimli çalıştığı bir sistem oluşturulması planlanıyor.

Thyssenkrupp AG’nin CEO’su Miguel López şirketin vizyonu hakkında, “Bu adım, iş kollarının değer yaratma potansiyelinden tam anlamıyla faydalanmamıza ve yatırımlar, pazar fırsatları ve büyüme açısından bağımsızlıklarını en verimli şekilde kullanmamıza olanak tanıyacak. Aynı zamanda thyssenkrupp AG, bu birimler üzerindeki tam kontrolünü sürdürecek ve gelecekteki performanslarına katkı sağlamaya devam edecek,” dedi.