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Sülzle Stahlpartner Almanya’da inşaat demiri dağıtım ağını güçlendiriyor

Çarşamba, 23 Temmuz 2025 14:20:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik distribütörü Sülzle Stahlpartner, yapısal çelik ve inşaat demiri üreticisi WesterwaldStahl GmbH’nin Renanya-Palatinat eyaletinin Ransbach-Baumbach kentinde bulunan inşaat demiri birimini devralacağını duyurdu. Bu sayede şirket, bölgedeki hizmet kapasitesini güçlendirecek.

Devralım, Sülzle Stahlpartner’in Almanya’nın batısında yer alan Westerwald, Renanya ve diğer bölgelerdeki konumunu güçlendirmesine ve ülke çapında inşaat sektörüne yenilikçi ve sürdürülebilir çelik çözümleri sunmasına olanak tanıyacak.

Ransbach-Baumbach birimi bağımsız kalacak

Devralıma rağmen Ransbach-Baumbach birimi, Sülzle Stahlpartner çatısı altında faaliyetlerine bağımsız olarak devam edecek. Ayrıca Sülzle Stahlpartner’in ülke genelindeki inşaat demiri bükme hizmetlerini ve çelik ticaret ağını destekleyecek.

Sülzle Group Heinrich Sülzle, “Ransbach-Baumbach birimi ile dağıtım ağımızdaki önemli açığı kapatıyor ve müşterilerimize daha hızlı ve esnek hizmet verebiliyoruz,” dedi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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