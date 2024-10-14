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Worldsteel 2024’e ilişkin çelik talebi tahminini aşağı yönlü revize etti, 2025’te toparlanma bekleniyor

Pazartesi, 14 Ekim 2024 14:51:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2024 ve 2025 yılına ilişkin kısa vadeli görünüm raporunda küresel çelik talebinin 2024 yılında %0,9 düşüşle 1,75 milyar mt’a gerilemesini, 2025 yılında ise üç yıllık düşüşün ardından %1,2 artışla 1,77 milyar mt seviyesine yükselmesini beklediğini bildirdi. Daha önce 2024 yılında çelik talebinin %1,7 artışla 1,79 milyar mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyordu.

Birliğin 2024 yılı küresel çelik talebine yönelik tahminini tersine çevirmesi, zayıf giden imalat ve inşaat sektörleri üretimine, agresif parasal sıkılaştırma politikalarına ve artan jeopolitik belirsizliklere dayanıyor. Söz konusu faktörlerden kaynaklanan süregelen zorluklara rağmen worldsteel, küresel çelik talebinin 2025 yılında artışa geçeceği konusunda temkinli bir iyimserliğe sahip.

Bölgesel olarak bakıldığında worldsteel, Çin gayrimenkul sektöründe devam eden gerilemenin ülkedeki çelik talebine yön vererek talepte 2024 yılında %3 ve 2025 yılında %1 düşüşe yol açacağını tahmin ediyor.

Birlik, ABD, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi çelik kullanan büyük ekonomilerin çelik talebinde ciddi düşüşler olması nedeniyle Çin dahil gelişmekte olan ülkelerdeki talebinin 2024 yılında %2 düşüş kaydedeceğini öngörüyor. Ancak AB’de çelik talebinde uzun zamandır beklenen yükseliş ve ABD ile Japonya’da görülen ılımlı toparlanma sayesinde söz konusu ülkelerde çelik talebin 2025 yılında %1,9 artması bekleniyor. Worldsteel, Çin hariç gelişmekte olan ülkelerdeki çelik talebinin ise Hindistan’da kaydedilen büyüme ve diğer önde gelen gelişmekte olan ekonomilerdeki toparlanma sonucu 2024 yılında %3,5 ve 2025 yılında %4,2 artacağını tahmin ediyor. 2021 yılından bu yana çelik talebindeki büyümenin en büyük itici gücü olan Hindistan’daki bu eğilimin devam etmesi ve talebin 2024 ile 2025 yıllarında %8 artış göstermesi bekleniyor.

Buna ek olarak MENA ve ASEAN bölgeleri gibi diğer gelişmekte olan ekonomilerdeki çelik talebinin, 2022-2023 döneminde görülen yavaşlamanın ardından 2024 yılında toparlanacağı öngörülüyor.


Etiketler: Dünya Çelik Üretimi Görüş 

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