Whitehaven Coal’un kömür üretimi ve satışları 2024-25 mali yılında arttı

Avustralya merkezli madenci Whitehaven Coal Limited, 30 Haziran tarihinde sona eren 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte şirketin kömür üretimi yıllık %8,6 artışla 10,58 milyon mt seviyesinde yer alırken, kömür satışları yıllık %1,8 artışla 7,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında Whitehaven Coal’un kömür üretimi ve satışları sırasıyla yıllık %60 ve %54,6 artışla yine sırasıyla 39,14 milyon mt ve 30,19 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Şirket, 2024-25 mali yılının tamamına ilişkin kömür üretim ve satış tahminlerini sırasıyla 35-39,5 milyon mt ve 28-31,5 milyon mt seviyelerinde bıraktı.

Whitehaven’ın dördüncü çeyreğe ilişkin üretim sonuçları hakkında yorum yapan CEO Paul Flynn, “Whitehaven, Haziran çeyreğinde güçlü operasyonel sonuçlar elde ederek 2024-2025 mali yılını çok güçlü bir şekilde kapattı. Queensland operasyonlarımız için sağlam bir temel oluşturduk ve mali yıl sonuçları beklentilerimizi aştı. Buna paralel olarak özellikle açık ocak madenlerimiz olmak üzere Yeni Güney Galler birimimiz genel olarak iyi performans gösterdi,” ifadelerini kullandı.