Whitehaven Coal 2023 mali yılına yönelik kömür üretim ve satış beklentisini düşürdü

Çarşamba, 09 Kasım 2022 16:28:28 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı kömür üreticisi Whitehaven Coal, Pasifik Okyanusu’nu etkisi altına almaya devam eden La Nina hava akımı kaynaklı selin açık ocak madenciliği faaliyetlerini olumsuz etkilemeye devam etmesi karşısında 2023 mali yılına yönelik üretim ve satış beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Ülkenin New South Wales eyaletinde yer alan Newcastle limanından yapılan kömür ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 10,06 milyon mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 14,25 milyon mt’a kıyasla 10,08 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üretici kömür üretim tahminini 19 Ekim tarihinde açıklanan 20-22 milyon mt seviyesine kıyasla 19-20,4 milyon mt seviyesine indirdi. Maules Creek ve Gunnedah açık ocak madenlerindeki kömür üretim tahminini sırasıyla 11,7-12,6 milyon mt ve 3,3-3,7 milyon mt seviyelerine kıyasla 10,3-11 milyon mt ve 3,1-3,4 milyon mt olarak revize eden Whitehaven, Narrabi yeraltı madenindeki üretim beklentisini 5-5,7 milyon mt’a kıyasla 5,6-6 milyon mt seviyesine yükseltti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Son zamanlarda etkili olan yağış ve sel nedeniyle özellikle Maules Creek ve Tarrawonga açık ocak madenlerindeki kömür üretimi azalmaya devam ediyor,” dedi. Whitehaven ayrıca önümüzdeki yıla yönelik satış beklentisini başlangıçtaki 17,5-18,5 milyon mt seviyesine kıyasla 16,5-18 milyon mt olarak revize etti.

Şirket bir önceki mali yılda yıllık %5 düşüşle 18,82 milyon mt kömür satışı yapmış ve yıllık %3 düşüşle 20 milyon mt kömür üretmişti.