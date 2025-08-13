 |  Giriş 
Welspun Tubular 150 milyon $’lık LSAW boru tesisi ve kaplama hattı ile ABD’deki kapasitesini artıracak

Çarşamba, 13 Ağustos 2025 11:08:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Hint çelik boru üreticisi Welspun Corporation’ın ABD merkezli bağlı kuruluşu Welspun Tubular LLC, Arkansas eyaletinde yer alan Little Rock tesisinde üretim kapasitesini genişletmek için önemli bir adım attığını duyurdu. 150 milyon $’lık yatırımla birlikte şirket, yeni bir boyuna toz altı kaynaklı (LSAW) hat borusu tesisi ve kaplama hattı kurarak önemli sektörlerdeki konumunu güçlendireceğini ve yeni istihdam olanakları yaratacağını bildirdi.

ABD pazarındaki en geniş çap aralığı

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Welspun Tubular, ABD’de 6-56 inç çaplarında hat borusu üretebilen tek üretici olacağını ifade etti. Geniş ürün yelpazesi sayesinde petrol ve gaz, karbon yakalama, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat ve hidrojen boru hattı sektörlerine hizmet vereceğini ve sektör spesifikasyonlarını karşılayacağını vurguladı.

Arkansas’ta son iki yıl içinde duyurulan ikinci büyük genişleme projesi

Welspun Tubular, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Little Rock’taki yüksek frekanslı indüksiyon kaynaklı (HFIW) boru tesisinin kapasitesini artırmak üzere 100 milyon dolar $ yatırım yapacağını açıklamıştı. 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan bu projenin 175 kişiye istihdam sağlayacağı paylaşıldı.


