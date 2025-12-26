Arabian Pipes Riyad’da OCTG boru bağlantı elemanı tesisi kuruyor

Suudi Arabistan Borsası’nda yer alan bilgilere göre Suudi boru üreticisi Arabian Pipes Co., Riyad’daki İkinci Sanayi Bölgesi’nde bulunan mevcut tesisinde bir OCTG boru bağlantı elemanı tesisi kurma kararı aldı. Bu yatırımla şirket yerel pazarda gücünü artırmayı ve katma değerli üretim hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Planlanan tesisin yıllık 50.000 adet OCTG boru bağlantı elemanı üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülüyor. Söz konusu kapasite artışıyla Arabian Pipes’ın petrol ve doğal gaz muhafaza boruları tedarik sözleşmelerini desteklemesi, yerel talebi karşılaması ve bağlantı elemanı ürünlerinde ihracat olanaklarını genişletmesi hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre proje ilgili kurumlardan gerekli onayların alınmasına bağlı olarak 2026 yılının ilk çeyreğinde başlatılacak. Toplam yatırım tutarının 30 milyon SAR (8 milyon $) olduğu belirtilirken, finansmanın şirketin kendi kaynaklarıyla sağlanacağı ifade edildi. Tesisin 2027 yılının ikinci çeyreğinde üretime başlaması hedefleniyor.