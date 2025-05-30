Welspun Corp’un konsolide net kârı dördüncü çeyrekte %160 arttı

Hint çelik boru üreticisi Welspun Corp’un konsolide net kârı 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %160 artışla 6,98 milyar INR (81,87 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %12 düşüşle 39,24 milyar INR (460,17 milyon $) seviyesine geriledi.

Mali yılın tamamında Welspun Corp’un konsolide net kârı yıllık %19,38 artışla 19,08 milyar INR (223,66 milyon $) seviyesine çıktı.

Şirket, Hindistan ve ABD’de tesisleri için 195 milyar INR (2,29 milyar $) değerinde sipariş aldığını ve ABD’deki tesisinin kapasitesinin önümüzdeki sekiz çeyrek için tamamen dolu olduğunu bildirdi.