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Welspun Corp net kârını üçüncü çeyrekte ikiye katladı

Perşembe, 06 Şubat 2025 14:08:52 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint vasıflı çelik boru üreticisi Welspun Corp’un net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla iki kat artarak 6,74 milyar INR (77,10 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %23,9 artışla 36,13 milyar INR (412,97 milyon $) seviyesine yükseldi.

Welspun Corp yönetim kurulu, Welassure Private Limited’de bulunan %19 hissesinin Rakshak Securitas Private Limited’e satışına onay verdi.

Bununla birlikte şirketin bağlı kuruluşu Welspun Specialty Solutions Limited’e (WSSL) 2,50 milyar INR’lik (28,58 milyon $) yatırım planları da onay aldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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