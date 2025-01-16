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Welspun Corp ve Aramco Suudi Arabistan’da LSAW boru tesisi kuracak

Perşembe, 16 Ocak 2025 14:37:42 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint inşaat demiri, pik demir ve sünek demir boru üreticisi Welspun Corp, Suudi Arabistan’da boyuna toz altı kaynak (LSAW) borusu üretim tesisi inşa etmek üzere Suudi petrol ve doğal gaz şirketi Aramco ile anlaşma imzaladı.

Yapılan açıklamada, Dammam’da inşa edilecek son teknoloji tesisin üretim kapasitesinin yıllık 350.000 mt seviyesinde yer alacağı ifade edildi. Bununla birlikte faaliyetlere 2026 yılının ortasında başlayacak olan tesisin Aramco’nun gelecekteki petrol, doğal gaz ve hidrojen iletim projelerini destekleyeceği öğrenildi.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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