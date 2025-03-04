Vibhor Steel Tubes yeni boru tesisinde deneme üretimine başladı

Hint çelik boru üreticisi Vibhor Steel Tubes Limited (VSTL), Odisha’da inşa ettiği yıllık 120.000 mt kapasiteli yeni boru tesisinde deneme üretimine başladığını duyurdu.

14 milyon $ yatırımla kurulan tesiste başlayan deneme üretiminin jeneratörler aracılığıyla gerçekleştirildiği ve şebeke bağlantısının sağlanmasının ardından ay sonunda ticari üretimin başlamasının planlandığı ifade edildi.

VSTL’nin portföyünde kazıklı temel, bariyer ve yüksek aydınlatma direği gibi katma değerli ürünler bulunuyor.

Şirket, Sukheli’de yıllık 125.000 mt kapasiteli ve Mehboob Nagar’da yıllık 96.000 mt kapasiteli olmak üzere iki tesis daha işletiyor.