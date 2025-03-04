 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vibhor...

Vibhor Steel Tubes yeni boru tesisinde deneme üretimine başladı

Salı, 04 Mart 2025 15:18:14 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik boru üreticisi Vibhor Steel Tubes Limited (VSTL), Odisha’da inşa ettiği yıllık 120.000 mt kapasiteli yeni boru tesisinde deneme üretimine başladığını duyurdu.

14 milyon $ yatırımla kurulan tesiste başlayan deneme üretiminin jeneratörler aracılığıyla gerçekleştirildiği ve şebeke bağlantısının sağlanmasının ardından ay sonunda ticari üretimin başlamasının planlandığı ifade edildi.

VSTL’nin portföyünde kazıklı temel, bariyer ve yüksek aydınlatma direği gibi katma değerli ürünler bulunuyor.

Şirket, Sukheli’de yıllık 125.000 mt kapasiteli ve Mehboob Nagar’da yıllık 96.000 mt kapasiteli olmak üzere iki tesis daha işletiyor.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları gevşedi

05 Mar | Boru

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

04 Mar | Çelik Haberler

Tubacex’in net kârı 2024 yılında azaldı

03 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel dikişsiz boru fiyatları yatay, kaynaklı boru fiyatları hafif iniş çıkışlı

28 Şub | Boru

ABD’nin mekanik boru ihracatı Aralık’ta aylık %33,7 düşüş kaydetti

28 Şub | Çelik Haberler

ABD’de yerel boru fiyatları vergilerden kaynaklı stok alımlarına bağlı yükseldi

28 Şub | Boru

Vallourec’in satış hacmi 2024’te düşüş kaydetti

27 Şub | Çelik Haberler

Welspun Corp, yeni bağlı kuruluşuyla Avrupa’ya ihracatını artıracak

26 Şub | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları değişmedi

26 Şub | Boru

Alchemia boru tesisinin satışı için KRUDO’yu yetkilendirdi

26 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis