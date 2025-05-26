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Venus Pipes & Tubes yeni katma değerli kaynaklı boru tesisini devreye aldı

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 15:58:08 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın önde gelen paslanmaz çelik boru üreticilerinden biri olan Venus Pipes & Tubes Ltd (VPTL), katma değerli kaynaklı boru üretimine yönelik yıllık 3.600 mt kapasiteli yeni tesisini devreye aldığını duyurdu.

Yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte şirketin kaynaklı boru üretim kapasitesinin 27.600 mt seviyesine ulaştığı belirtildi.

VPTL Genel Müdürü Arun Kothari, “Kapasite artırım projesi, yalnızca piyasa konumumuzu güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda kritik uygulamalara ihtiyaç duyan şirketlere de hizmet vermemizi sağlayacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi planlanan bağlantı elemanları kapasite artırım projesiyle de birlikte kapsamlı ve entegre boru çözümleri portföyü olan birkaç şirketten biri olmaya hazırlanıyoruz,” dedi.

Şirket, paslanmaz çelik boru ürünlerini dikişsiz boru ve kaynaklı boru olmak üzere iki geniş kategori altında sunuyor. Bu kategorilerin altında ise yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik boru, eşanjör borusu, paslanmaz çelik hidrolik ve enstrümantasyon borusu, paslanmaz dikişsiz çelik boru, paslanmaz kaynaklı çelik boru ve paslanmaz boyuna toz altı kaynak (LSAW) boru üretimi gerçekleştiriyor.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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