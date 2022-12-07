Volkswagen Mexico yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim bandını durdurdu

Meksika’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi Volkswagen de México yarı iletken çip arzındaki sıkıntı nedeniyle 5-23 Aralık tarihleri arasında üretimine ara verdi.
Söz konusu tarihler arasında Volkswagen’ın üretiminin yaklaşık 2.500 adet azalacağı öğrenildi.
Yarı iletken çip sıkıntısı küresel otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. Sektör verilerine göre, Volkswagen de México’nun satışları yıllık %48,9 azaldı.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde şirketin pazar payı 322,534 adet üretimle %14,4 olurken, %22,8 pazar payı ile General Motors birinci sıraya yerleşti.
Ülkenin en büyük üçüncü otomobil üreticisi Stellantis’in (Fiat, Chrysler ve Groupe PSA) pazar payı %12,8 seviyesinde yer alıyor.