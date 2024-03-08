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Meksika’da otomobil parçası üretiminin 2024 yılında 125,7 milyar $’a yükselmesi bekleniyor

Cuma, 08 Mart 2024 10:28:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Ulusal Otomobil Parçaları Sektörü (INA), 2024 yılında ülkenin otomobil parçası üretiminin %3,7 artışla 125,7 milyar $ seviyesine çıkmasını beklediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Meksika’da otomobil parçası üretiminin değeri yıllık %8,2 artışla 9,3 milyar $ seviyesine çıkmıştı.

2023 yılında ihraç edilen otomobil parçalarının değeri %18,3 artışla 105,6 milyar $ olurken iç piyasaya %5,7 artışla 15,6 milyar $ değerinde satış yapıldı. 2024 yılında ihracatın %4,1 artışla 109,9 milyar $ seviyesinde kaydedilip yurt dışı satışlarının toplam satışların %87,4’ünü oluşturması bekleniyor. Bununla birlikte iç piyasaya yapılan satışların %1,4 artışla 15,8 milyar $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

2023 yılında üretimin neredeyse yarısı dört eyalette yoğunlaşmıştı. Coahuila eyaletin 18,5 milyar $ ile toplam üretiminin %15,2’sini oluştururken Guanajuato 15,9 milyar $ ile %13,1’ini, Nuevo Leon 14,8 milyar $ ile %12,2’sini ve Chihuahua 10,6 milyar $ ile %8,8’ini meydana getirdi.

Otomobil parçası sektörü 2023 yılında yıllık %8,5 artışla 37,3 milyar $ ticaret fazlası kaydetti.

Meksika, %42,6’lık pay ile ABD’ye en fazla otomobil parçası ihraç eden ülke oldu. ABD ithal ettiği otomobil parçalarının %10,5’ini Kanada’dan, %7,7’sini ise Çin’den karşıladı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Üretim 

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