Stellantis Meksika’da hidrojenli kamyon üretecek

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 10:11:52 (GMT+3) | San Diego

Uluslararası otomobil üreticisi Stellantis, Coahuila eyaletinde yer alan tesisinde hidrojen yakıtlı kamyon üretmeye başlayacağını duyurdu.

electrek.co’nun yaptığı habere göre üretilen araçlar Kuzey Amerika piyasasına satılacak.

Stellantis, İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles ve Fransız PSA Group’un ortaklığıyla kurulmuştu.

Stellantis yılın ilk dört ayında Meksika’da 143.600 araç üreterek %11,2 pazar payıyla ülkenin en büyük üçüncü üreticisi oldu. Meksika’daki 13 otomobil imalatçısı Ocak-Nisan döneminde toplam 1,3 milyon araç üretti.

General Motors ve Nissan sırasıyla %22,6 ve %17 payla Stellantis’in önünde yer alıyor.