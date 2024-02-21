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Audi’nin Meksika birimindeki grev sona erdi

Çarşamba, 21 Şubat 2024 09:52:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Alman otomobil üreticisi Audi’nin Meksika birimindeki işçiler, şirketin sendika ile anlaştığı maaş artışını kabul ederek 26 gün süren greve son verdi.

İşçilerin büyük bir çoğunluğu küresel çapta yapılan %10,2’lik maaş artışını kabul etti. Bahsi geçen artış dahilinde işçilerin maaşları %7, yan hakları ise %3,2 yükselecek.

24 Ocak tarihinde başlayıp 18 Şubat tarihinde biten grev nedeniyle Audi geçtiğimiz Ocak ayında 2023’ün aynı ayında kaydedilen 455 adet araca kıyasla %45 düşüşle yalnızca 250 araç üretti. Grevin tamamında 12.500 aracın üretimi yapılmadı ve Audi’nin yüzlerce şirketten oluşan tedarik zinciri durumdan olumsuz etkilendi.

2023 yılında Audi Meksika’daki otomobil üretiminin %5’ini gerçekleştirmişti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Üretim 

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