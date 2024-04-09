Meksika’da otomobil parçası üretimi Ocak ayında yeni rekor kırdı

Salı, 09 Nisan 2024 09:45:50 (GMT+3) | San Diego

Meksika’da otomobil parçası sektörünün üretim değeri bu yılın Ocak ayında yıllık %9,1 artışla 10,26 milyar $ seviyesinde kaydedilerek Meksika tarihinin bir Ocak ayında görülen en yüksek seviyesinde yer aldı.

Ulusal Otomobil Parçaları Sektörü’nün (INA) yaptığı tahminlere göre 2024 yılında toplam otomobil parçası üretim değerinin 2023’ye kıyasla %3,7 artışla 125,7 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayından bu yana Meksika otomobil parçası sektörünün toplam üretim değeri 10 milyar $’ı geçti.