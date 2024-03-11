Meksika’da otomobil parçası üretiminin %46,5’i çelikten sağlandı

Pazartesi, 11 Mart 2024 10:50:59 (GMT+3) | San Diego

Meksika Ulusal Otomobil Parçaları Sektörü’nün (INA) verilerine göre 2023 yılında 121,2 milyar $ seviyesinde kaydedilen otomobil parçaları üretiminin 53,3 milyar $’lık kısmını ya da %46,5’ini çelik ürünler oluşturdu.

Otomobil parçalarının ayrıldığı 16 kategorinin 9’unu çelik ürünler oluştururken elektrikli parça ve şanzıman ile debriyaj üretimi çelik ürünlerin doğrudan rol oynadığı en önemli kategoriler olarak değerlendirildi.

Meksika 2023 yılında yaptığı toplam 105,6 milyar $ değerinde otomobil parçası ihracatının %86,8’ini ABD’ye gerçekleştirmişti. ABD’yi %3,0 ile Kanada, %1,8 ile Brezilya ve %1,4 ile Çin takip etti.

Geçtiğimiz yıl otomobil parçası sektöründe toplam 883.000 işçi çalıştı.