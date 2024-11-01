Audi Belçika’daki üretimini Meksika’ya taşıyacak

Alman otomobil üreticisi Audi, Q8 E-tron model araç üretimini Belçika’daki tesisinden Meksika’ya taşıyacağını açıkladı.

Meksika’da yerel bir gazete, Audi’nin çatı şirketi olan Volkswagen Group’un üretim maliyetleri ve Çin’den ithal araçların yarattığı rekabet nedeniyle Almanya’daki en az üç fabrikasını kapatmayı planladığını bildirdi.

Audi’nin Belçika’da yalnızca Q8 E-tron model otomobil üreten tesisi tamamen kapatılacak.

Volkswagen Group, %13,8 payla Meksika’nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi.