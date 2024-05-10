Meksika’da otomobil parçası üretimi Şubat ayında %13,1 arttı

Cuma, 10 Mayıs 2024 09:38:15 (GMT+3) | San Diego

Meksika’da otomobil parçası sektörünün üretim değeri bu yılın Şubat ayında yıllık %13,1 artışla 10,38 milyar $ seviyesinde kaydedilerek Meksika tarihinin bir Şubat ayında görülen en yüksek seviyesinde yer aldı.

Aylık üretim onuncu defa 10 milyar $ seviyesini aşmış oldu. Şu ana kadar en fazla aylık üretim 10,7 milyar $ ile geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yapılmıştı.

Ulusal Otomobil Parçaları Sektörü’nün (INA) yaptığı tahminlere göre 2024 yılında toplam otomobil parçası üretim değerinin 2023’e kıyasla %3,7 artışla 125,7 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Ocak-Mart döneminde ülkenin otomobil parçası üretiminin değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %11,1 artışla 20,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. Dış piyasalara 18 milyar $’lık satış yapılırken ABD piyasası 15,6 milyar $ ile bu satışların %87’sini oluşturdu.