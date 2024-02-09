Voestalpine’in net kârı 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde düştü

Cuma, 09 Şubat 2024 14:47:23 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 31 Aralık tarihinde sona eren 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 864 milyon €’ya kıyasla 431 milyon € seviyesine geriledi. Öte yandan satış gelirleri yıllık %8,8 düşüşle 12,4 milyar € seviyesine inerken AVFÖK’ü de yıllık %31,7 düşerek 1,3 milyar € seviyesinde kaydedildi.

Voestalpine, küresel piyasadaki konumunu ve farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor oluşunu avantajına çevirdiğini belirtti. Ancak tüketim malları, inşaat ve makine mühendisliği sektörlerinde talep cansız seyrini sürdürdü. Ayrıca Kapfenberg’teki vasıflı çelik tesisinin bu yılın başından beri faaliyette olduğunu ve söz konusu tesiste otomotiv, havacılık ve enerji sektörlerine yönelik yıllık 205.000 mt yüksek performanslı çelik üreteceğini de aktardı.

Şirket, beklenmedik bir ekonomik kriz meydana gelmeyeceğini varsayarak 2023-2024 mali yılında AVFÖK’ünün 1,7 milyar € seviyesinde yer almasını bekliyor.