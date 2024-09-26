Voestalpine greentec çeliği finanse etmek üzere Avrupa’nın ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, beş yıl vadeli 500 milyon € tutarındaki ilk yeşil tahvilini ihraç ettiğini açıkladı. Şirket, yeşil tahvil ihraç eden ilk Avrupalı ​​şirket oldu.

Açıklamaya göre ihraçtan elde edilecek gelirin tamamı, karbonu azaltılmış çelik ürünlerine yönelik markası greentec çelik gibi Voestalpine’in sürdürülebilir projelerini finanse etmek için kullanılacak.

Şirketin CEO’su Herbert Eibensteiner, “2027 gibi erken bir tarihte, geleneksel yüksek fırın rotasından yeşil elektrik kullanan elektrik ark ocağı teknolojisine kısmen geçiş yaparak emisyonumuzu 2029 yılına kadar yaklaşık %30 azaltacağız,” ifadelerini kullandı.