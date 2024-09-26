 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Voestalpine...

Voestalpine greentec çeliği finanse etmek üzere Avrupa’nın ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

Perşembe, 26 Eylül 2024 11:25:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, beş yıl vadeli 500 milyon € tutarındaki ilk yeşil tahvilini ihraç ettiğini açıkladı. Şirket, yeşil tahvil ihraç eden ilk Avrupalı ​​şirket oldu.

Açıklamaya göre ihraçtan elde edilecek gelirin tamamı, karbonu azaltılmış çelik ürünlerine yönelik markası greentec çelik gibi Voestalpine’in sürdürülebilir projelerini finanse etmek için kullanılacak.

Şirketin CEO’su Herbert Eibensteiner, “2027 gibi erken bir tarihte, geleneksel yüksek fırın rotasından yeşil elektrik kullanan elektrik ark ocağı teknolojisine kısmen geçiş yaparak emisyonumuzu 2029 yılına kadar yaklaşık %30 azaltacağız,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Voestalpine 

Benzer Haber ve Analizler

Voestalpine’in net kârı birinci çeyrekte düştü, talebin ikinci yarıda artması bekleniyor

08 Ağu | Çelik Haberler

Avrupa Yatırım Bankası karbonsuzlaşma faaliyetleri için Voestalpine’e kredi verdi

02 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine’in satış gelirleri 2023-24 mali yılında tarihinin ikinci en yüksek seviyesine çıktı

06 Haz | Çelik Haberler

Voestalpine otomotiv sektöründe kullanılan çelik kaliteleri için eski hurdayı dönüştürecek

15 May | Çelik Haberler

Voestalpine kaynak teli sektöründeki konumunu güçlendirmek için ITALFIL’i devraldı

08 May | Çelik Haberler

Voestalpine dünyanın ilk yeşil filmaşinini üretti

15 Nis | Çelik Haberler

Voestalpine otomotiv sektörü için yüksek teknolojili çelik kalitelerine odaklanacak

15 Mar | Çelik Haberler

Voestalpine’in net kârı 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde düştü

09 Şub | Çelik Haberler

Voestalpine elektrik fiyatı tazminatı yasasının 2030’a kadar uzatılmasını talep ediyor

24 Oca | Çelik Haberler

Voestalpine Linz tesisinde kurulacak elektrik ark ocağı için Primetals’e sipariş verdi

15 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis