﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Voestalpine dünyanın ilk yeşil filmaşinini üretti

Pazartesi, 15 Nisan 2024 12:27:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, Donawitz tesisinde hidrojenle indirgenmiş saf demir ve hurda kullanarak dünyanın ilk yüksek kaliteli “yeşil” filmaşinini ürettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin karbonu azaltılmış çeliği işleyerek filmaşin ürettiği belirtilirken ürünün sertliği ve aşınma direnciyle ön plana çıktığı ifade edildi.

Şirket CEO’su Herbert Eibensteiner, “Yeşil çelik üretimine başarılı bir başlangıç yaptık ve Linz ile Donawitz tesislerimizde yeşil enerjiyle çalışan elektrik ark ocaklarının inşasıyla hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. Bununla birlikte sektörden ve bilim dünyasından ortaklarımızla çığır açıcı teknolojiler üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Hidrojenle indirgenmiş saf demirin işlenmesiyle üretilen yüksek kaliteli demir cevheri tarihi bir dönüm noktası,” şeklinde konuştu.

Voestalpine, yüksek fırınlarını yeşil enerjiyle çalışan elektrik ark ocaklarıyla değiştirerek karbon salımını 2027 yılına kadar %30’a kadar düşürecek. Şirket, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda yatırımlar yapıyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Voestalpine 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Mart ayında artış gösterdi

15 Nis | Çelik Haberler

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 15. Hafta, 2024

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye Gazze’de süregelen saldırılar nedeniyle İsrail’e ihracat kısıtlaması getirdi

09 Nis | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Mart sonunda %2,8 düştü

09 Nis | Çelik Haberler

Tayland yeni projesiyle sıcak rulo sac ve filmaşin kapasitelerini artırmayı planlıyor

08 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları hafifçe yükseldi, yüksek üretim daha fazla artış olmasını engelliyor

08 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 14. Hafta, 2024

05 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %121,9 arttı

05 Nis | Çelik Haberler

Romanya’da uzun mamul fiyatları yetersiz talebe rağmen yatay

04 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin uzun mamul ihracatı tatil öncesinde durgun

03 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük