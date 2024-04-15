Voestalpine dünyanın ilk yeşil filmaşinini üretti

Pazartesi, 15 Nisan 2024 12:27:11 (GMT+3) | İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, Donawitz tesisinde hidrojenle indirgenmiş saf demir ve hurda kullanarak dünyanın ilk yüksek kaliteli “yeşil” filmaşinini ürettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin karbonu azaltılmış çeliği işleyerek filmaşin ürettiği belirtilirken ürünün sertliği ve aşınma direnciyle ön plana çıktığı ifade edildi.

Şirket CEO’su Herbert Eibensteiner, “Yeşil çelik üretimine başarılı bir başlangıç yaptık ve Linz ile Donawitz tesislerimizde yeşil enerjiyle çalışan elektrik ark ocaklarının inşasıyla hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. Bununla birlikte sektörden ve bilim dünyasından ortaklarımızla çığır açıcı teknolojiler üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Hidrojenle indirgenmiş saf demirin işlenmesiyle üretilen yüksek kaliteli demir cevheri tarihi bir dönüm noktası,” şeklinde konuştu.

Voestalpine, yüksek fırınlarını yeşil enerjiyle çalışan elektrik ark ocaklarıyla değiştirerek karbon salımını 2027 yılına kadar %30’a kadar düşürecek. Şirket, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda yatırımlar yapıyor.