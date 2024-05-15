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Voestalpine otomotiv sektöründe kullanılan çelik kaliteleri için eski hurdayı dönüştürecek

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 11:13:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, otomotiv sektörüne yönelik yüksek kaliteli çelik üretiminde kullanılmak üzere tüketim sonrası hurdanın (eski hurda) yüksek kaliteli hurdaya (yeni hurda) dönüştürülmesine yönelik bir proje geliştirmek üzere Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz ve Alman TSR Recycling ile iş birliği yapacağını açıkladı.

Şirket, Avrupa çelik sektörünün yeşil geçiş süreciyle geri dönüştürülmüş malzemelere yönelik artan talebin yeni hurdayla tamamen karşılanamayacağını belirtti. Bu nedenle gelecekte eski hurda kullanımının artması gerekeceğini ifade etti.

Öte yandan Voestalpine, greentec çelik planı kapsamında Linz ve Donawitz’de bulunan iki yüksek fırınını 2027 yılında elektrik ark ocaklarıyla değiştirecek.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Voestalpine 

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