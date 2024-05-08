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Voestalpine kaynak teli sektöründeki konumunu güçlendirmek için ITALFIL’i devraldı

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 10:34:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, bağlı kuruluşu Voestalpine Böhler Welding aracılığıyla İtalya merkezli birinci kalite kaynak teli üreticisi ITALFIL S.p.A’nın çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu.

Şirket, İtalyan üreticiyi devralarak özellikle yarı ve tam otomatik yüksek kaliteli kaynak teknolojisi sektörüne yönelik ürün portföyünü genişletebileceğini ve müşterilerine tam kapsamlı çözümler sunabileceğini ifade etti.

Ayrıca Voestalpine Böhler Welding’in kaynak çözümleri, malzemeleri, aksesuarları ve ekipmanları konusunda uzman bir tedarikçi olduğu da vurgulandı.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Devralım Voestalpine 

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