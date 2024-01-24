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Voestalpine elektrik fiyatı tazminatı yasasının 2030’a kadar uzatılmasını talep ediyor

Çarşamba, 24 Ocak 2024 14:49:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre, Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine'in CEO'su Herbert Eibensteiner yeşil geçiş hedeflerine ulaşmak için Avusturya hükümetinden elektrik fiyatı tazminatı yasasını 2030 yılına kadar uzatmasını talep etti. Bir yıl geçerli olan elektrik fiyatı tazminatı yasasına göre, 2022 yılında oluşan dolaylı emisyon maliyetlerinin %75’i 2023 yılında karbon kaçağı riskiyle karşı karşıya olan şirketlere iade ediliyor.

Şirket şu ana kadar elektrik fiyatı tazminatı olarak yaklaşık 50 milyon € aldı. Ancak yüksek fırınları elektrik ark ocaklarıyla değiştirme planları nedeniyle Voestalpine’in elektrik tüketimi önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağından yasanın uzatılması şirket için önem taşıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Voestalpine yaklaşık 1,5 milyar €’luk yatırımla Linz ve Donawitz tesislerinde birer tane olmak üzere toplamda iki adet elektrik ark ocağı inşa ederek karbon emisyonunu %30’a kadar azaltacak.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Voestalpine 

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