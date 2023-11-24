Danieli Voestalpine’in Linz tesisindeki slab döküm ünitesini yenileyecek

Cuma, 24 Kasım 2023 11:44:14 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine’in Linz tesisinde faaliyette olan çift bantlı, dikey slab döküm ünitesine yeni hidrolik osilatör kuracağını açıkladı.

Yeni hidrolik osilatör şirketin minimum mekanik değişiklikle ve salınım performansını değiştirmeden döküm ünitesini yenilemesine olanak tanıyacak bir tasarıma sahip olacak.

Bu yeni özellik yapışma riskini azaltarak slab yüzey kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacak.

Yeni osilatörün kurulduğu slab döküm ünitesinin 2024 yılının Ekim ayında devreye alınması planlanıyor.

Yenilenen ünite Danieli tarafından 2017 yılında tedarik edilen ve yıllık 1,2 milyon mt kapasiteye sahip 8 No’lu sürekli döküm ünitesinde mevcut salınım parametrelerinin aynısını kullanabilecek.