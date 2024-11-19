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Vietnamlı Viet Phat Steel yeni çelik sac tesisinin inşasına başladı

Salı, 19 Kasım 2024 12:25:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnamlı inşaat şirketi ve proje yüklenicisi Hai Long Construction, yerel çelik üreticisi Viet Phat Steel Sheet JSC’nin yaklaşık 45 milyon $ yatırımla Hai Phong City’deki Nam Dinh Vu sanayi parkında inşa edeceği yeni tesisinin temelini attığını duyurdu.

75.000 metrekare alan üzerinde inşa edilecek 2 No’lu çelik sac tesisinin kapasitesi yıllık 350.000 mt seviyesinde yer alacak ve burada hem iç hem de dış piyasalara yönelik üretim gerçekleştirecek. Bununla birlikte yüksek kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla tesiste gelişmiş ve modern teknolojiler kullanılacak. Ayrıca tesisin başlıca limanlara ve lojistik rotalarına yakınlığı sayesinde Viet Phat Steel, maliyetlerini optimize edebilecek ve rekabet gücünü artırabilecek.

Öte yandan şirket, tesisin en kısa sürede faaliyete alınması için Hai Phong Ekonomi Bölgesi yönetiminin engelleri bertaraf etmesiyle inşaatın 200 gün sürmesinin beklendiğini bildirdi.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

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