Vietnamlı VinMetal çelik tesisi yatırımı için onay aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre Vietnam merkezli VinMetal Joint Stock Company for Manufacturing and Trading, Vung Ang Ekonomik Bölgesi’nde yeni bir çelik tesisi kurmak üzere yapacağı 80 trilyon VND (3,1 milyar $) tutarında yatırım için Ha Tinh eyaletinden onay aldı. Söz konusu proje, bölgedeki en büyük ağır sanayi yatırımlarından biri olacak.

İlk aşamada yıllık 5 milyon mt kapasite planlanıyor

Çelik tesisinin ilk aşamada yıllık yaklaşık 5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülüyor. Tesiste sıcak rulo, yüksek dayanımlı ve özel alaşımlı çelik ürünleri üretilecek. Söz konusu ürünlerin özellikle elektrikli araç üretimi, ulaşım altyapısı ve inşaat sektörlerinde kullanılacağı belirtilirken, projenin Vietnam’ın hızla büyüyen sanayi tabanını desteklemesi bekleniyor.

Ayrıca tesisin, Vietnam’ın çelik ithalatına bağımlılığını azaltmasına ve Vung Ang Ekonomik Bölgesi’nde daha geniş bir sanayi tedarik zincirinin gelişmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Yerel yetkililer, tesis faaliyete geçtiğinde yaklaşık 1.000 kişilik istihdam yaratılacağını ve bölgesel sanayi büyümesi ile yerel bütçe gelirlerine katkı sağlayacağını ifade etti.