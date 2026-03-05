 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vietnamlı...

Vietnamlı VinMetal çelik tesisi yatırımı için onay aldı

Perşembe, 05 Mart 2026 11:26:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Vietnam merkezli VinMetal Joint Stock Company for Manufacturing and Trading, Vung Ang Ekonomik Bölgesi’nde yeni bir çelik tesisi kurmak üzere yapacağı 80 trilyon VND (3,1 milyar $) tutarında yatırım için Ha Tinh eyaletinden onay aldı. Söz konusu proje, bölgedeki en büyük ağır sanayi yatırımlarından biri olacak.

İlk aşamada yıllık 5 milyon mt kapasite planlanıyor

Çelik tesisinin ilk aşamada yıllık yaklaşık 5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülüyor. Tesiste sıcak rulo, yüksek dayanımlı ve özel alaşımlı çelik ürünleri üretilecek. Söz konusu ürünlerin özellikle elektrikli araç üretimi, ulaşım altyapısı ve inşaat sektörlerinde kullanılacağı belirtilirken, projenin Vietnam’ın hızla büyüyen sanayi tabanını desteklemesi bekleniyor.

Ayrıca tesisin, Vietnam’ın çelik ithalatına bağımlılığını azaltmasına ve Vung Ang Ekonomik Bölgesi’nde daha geniş bir sanayi tedarik zincirinin gelişmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Yerel yetkililer, tesis faaliyete geçtiğinde yaklaşık 1.000 kişilik istihdam yaratılacağını ve bölgesel sanayi büyümesi ile yerel bütçe gelirlerine katkı sağlayacağını ifade etti.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Vietnam yeni ulusal stratejisi kapsamında 2050’ye kadar 75-80 milyon mt çelik üretimi hedefliyor

12 Şub | Çelik Haberler

Hoa Phat yeni çelik ray tesisiyle yüksek hızlı demir yolu pazarına girmeyi hedefliyor

23 Ara | Çelik Haberler

Vingroup 5 milyon mt kapasiteli yüksek teknolojili tesisiyle Vietnam çelik sektörüne giriş yapıyor

08 Eki | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat yeni yatırımıyla çelik kapasitesini yıllık 22 milyon mt’a çıkaracak

20 Ağu | Çelik Haberler

Hoa Phat Dung Quat yüksek fırınını yeniden faaliyete aldı, ikinci yarıda üretim artışı hedefliyor

08 Ağu | Çelik Haberler

Hoa Phat 2025-2030 arasında yıllık %15 büyüme hedefliyor

11 Şub | Çelik Haberler

Vietnamlı Viet Phat Steel yeni çelik sac tesisinin inşasına başladı

19 Kas | Çelik Haberler

Vietnam’ın Thua Thien Hue eyaleti yeşil çelik projesi için yatırımcıları bekliyor

02 Eyl | Çelik Haberler

Hoa Phat, Dung Quat 2 tesisindeki ilk sıcak rulo sac hattını bu yıl tamamlamayı planlıyor

12 Haz | Çelik Haberler

Çinli Yongjin Metal Vietnam'da hassas paslanmaz çelik tesisi kuracak

17 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis