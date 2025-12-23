Hoa Phat yeni çelik ray tesisiyle yüksek hızlı demir yolu pazarına girmeyi hedefliyor

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlere odaklanan büyüme stratejisi kapsamında Hoa Phat Dung Quat ray ve vasıflı çelik tesisinin temelini attığını duyurdu.

Projeyle birlikte şirket, Vietnam’daki büyük ölçekli demir yolu altyapı yatırımları için yüksek hızlı raylar ve vasıflı çelik ürünleri tedarik etmeyi amaçladığını ve ilk ürünleri 2027 yılında piyasaya sunmayı planladığını bildirdi.

Açıklamaya göre yeni tesis, devlet bütçesine katkı sağlayacak, yerel sanayi ve hizmet sektörlerini canlandıracak, çelik ithalatına olan bağımlılığı azaltacak ve Vietnam’ın hızla büyüyen ulaşım altyapısını destekleyecek.

Tesisin konumu, kapasitesi ve yatırım tutarı

Yeni tesisin, Quang Ngai eyaletindeki Dung Quat Ekonomik Bölgesi’nde yer alacağı ve yaklaşık 15 hektarlık bir alan üzerinde inşa edileceği ifade edildi. Toplam yatırım tutarı 10 trilyon VND’yi (379,75 milyon $) aşan tesisin üretim kapasitesinin yıllık 700.000 mt seviyesinde yer alacağı aktarıldı.

Hoa Phat, üretim hatlarının Almanya merkezli SMS Group ile İngiltere merkezli Primetals Technologies tarafından sağlanacağını ve bu sayede küresel yüksek hızlı demir yolu standartlarını karşılayan ürünler üretebileceğini vurguladı.

Ürün yelpazesi ve bölgesel konumlandırma

Bununla birlikte tesisin ürün portföyünün yüksek hızlı demir yolu rayları, şehir içi demir yolu rayları, vinç rayları ve U, I, H ve V profil gibi çok çeşitli vasıflı çelik ürünlerini içereceğinin altı çizildi.

Hoa Phat, bu yatırımla birlikte Güneydoğu Asya’da yüksek hızlı demir yolu rayı üretebilen ilk ve tek üretici olmayı hedeflediğini kaydetti.

Kalite kontrol ve uluslararası standartlar

Hoa Phat, kirletici madde oranı düşük demir cevheri kullanarak ürettiği çelik sayesinde 100 metreye varan uzunlukta çelik ray üretimi gerçekleştirebileceğini belirtti.

Üretim sürecinde lazer ve ultrasonik test sistemlerinin kullanılması sayesinde ürünlerin pazara sunulmadan önce sıkı bir kalite kontrolünden geçeceği aktarıldı. Ayrıca rayların, Avrupa’nın EN 3674, Japonya’nın JIS E1120 ve Çin’in TB/T 2344 standartları dahil olmak üzere önde gelen uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanacağının altı çizildi.

Arazi tahsisi ve tüm yasal izinlerin tamamlandığı projede temel atma töreninin hemen ardından inşaat çalışmalarına başlandığı, ekipman montajının 2026 yılının ortasında ve ilk ray üretiminin tahminlerden bir yıl önce, yani 2027 yılında başlamasının planlandığı ifade edildi.