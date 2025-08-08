Hoa Phat Dung Quat yüksek fırınını yeniden faaliyete aldı, ikinci yarıda üretim artışı hedefliyor

Vietnam’ın önde gelen çelik üreticisi Hoa Phat Group, planlı refrakter bakımının ardından Dung Quat entegre demir ve çelik kompleksinde yer alan 1 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye aldığını duyurdu. Bu sayede 2025’in ikinci yarısında çelik üretimini ve satış hacimlerini artırmayı hedeflediğini bildirdi.

Beş yüksek fırın faaliyette, büyük kapasite artışı yakında devrede

Yapılan açıklamada Dung Quat kompleksinde beş yüksek fırın bulunduğu ifade edildi. Bunların dördünün Dung Quat 1 tesisinde işletildiği ve her birinin hacminin 1.080 metreküp olduğu belirtildi. Buna karşılık tamamlanmak üzere olan Dung Quat 2 tesisinde daha yüksek verimlilik ve daha düşük enerji tüketimi için tasarlanmış 2.500 metreküp hacimli daha büyük yüksek fırınlar yer aldığı vurgulandı.

Kendi enerjisini üreterek maliyetlerini düşürüyor

Hoa Phat, Dung Quat 2 tesisinde mevcut ve gelecekteki yasal gereklilikleri karşılamak üzere gelişmiş çevre teknolojileri kullandığını söyledi. Bu adımların, küresel karbonsuzlaşma ve enerji verimliliği hedeflerine paralel olarak atıldığını aktardı.

Öte yandan 2025’in ilk yarısında Hoa Phat, çelik üretimi için gerekli elektriğin %90’ını kendisi üreterek önemli bir adım attığını dile getirdi. Kapalı devre üretim sistemi sayesinde atık ısı ve kok fırını gazını geri kazanarak bunu gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Böylelikle maliyetlerinde yaklaşık 3,5 trilyon VND (133,45 milyon $) tasarruf sağladığını kaydetti.

Üretim kapasitesi 2025’te 16 milyon mt’a ulaşacak

Dung Quat 2’nin ikinci aşamasının bu yılın Eylül ayında tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Proje tamamlandığında Hoa Phat’ın toplam çelik üretim kapasitesinin, 9 milyon mt’u sıcak rulo sac olmak üzere yıllık 16 milyon mt seviyesine ulaşacağının altı çizildi.

Bu sayede Hoa Phat, Vietnam’ın yerel sıcak rulo sac talebini tamamen karşılayabileceğine ve Güneydoğu Asya çelik sektöründeki lider konumunu güçlendireceğine vurgu yaptı.