Hoa Phat 2025-2030 arasında yıllık %15 büyüme hedefliyor

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh’in Dung Quat demir çelik kompleksine yaptığı ziyarette şirketin büyüme beklentilerini ve genel değerlendirmelerini paylaştı.

Başbakan, yaptığı konuşmada çelik ve kimya gibi hayati sektörlerin bir parçası olan Hoa Phat’ın ülkenin büyüme hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynadığını ve şirketin devletten destek almaya devam edeceğini ifade etti.

Hoa Phat Yönetim Kurulu Başkanı Tran Dinh Long, şirketin Vietnam’daki en büyük çelik üreticisi olduğunu ve 40’a kadar ülke ile bölgeye ihracat yaptığını vurguladı. Long’a göre çelik üretimine büyük yatırımlar yapan şirket, ithalat yapmak yerine yüksek kalite çelik üretimine odaklanmak istediğini ve 2025-2030 yılları arasında hükümetin büyüme hedefleri doğrultusunda yıllık %15 büyüme hedeflediğini öne sürdü.

Long konuşmasında, “Başbakanın istekleri doğrultusunda ray, tren aksları ve yüksek hızlı trenlerde kullanılan çeliği geliştirme ve üretme konusunda kendimize güveniyoruz. Bununla birlikte ülkedeki önemli projeler için yüksek kaliteli çelik tedarikine ve çelik ihracatına devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Hoa Phat yetkilileri, yerel çelik sektörünün korunması için de önerilerini aktardı. Hoa Phat’a göre şirketin projelerini hızlı şekilde uygulayabilmesi için arazi tahsislerinin erkenden yapılması gerekiyor. Öte yandan yılda neredeyse 3 milyar $ tutan demir cevheri ithalatının azaltılması için yerel demir cevheri kaynaklarının kullanılması talep ediliyor.

Hoa Phat, an itibarıyla Vietnam’ın kuzey ve güney bölgelerini birbirine bağlayacak yüksek hızlı tren yolu projesi gibi önemli devlet projelerine yeterli miktarda çeliği tedarik edebilmek adına Dung Quat 2 demir çelik kompleksini bitirmeye yoğunlaşıyor. 2025 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenen proje, şirketin yıllık çelik üretim kapasitesini 15 milyon mt’a çıkaracak. Hoa Phat bu üretim kapasitesiyle dünyanın en fazla üretim yapan 30 çelik şirketi arasına girebilir.