Hoa Phat ray ve vasıflı çelik projesini hızlandırıyor, 2027’de üretim hedefleniyor

Cuma, 03 Nisan 2026 15:04:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı Hoa Phat Group, Dung Quat Ekonomik Bölgesi’nde kurduğu ray ve vasıflı çelik üretim tesisinde inşaat ve ekipman kurulum çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı. Şirket, yüksek katma değerli çelik ürünlerine yönelik kapasitesini genişletme sürecini sürdürüyor.

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla projenin yaklaşık %35’i tamamlanırken, inşaatın en yoğun aşamasına girildiği belirtildi. Projenin toplam yatırım tutarı 10 trilyon VND’yi (yaklaşık 380 milyon $) aşıyor.

Hoa Phat, Almanya merkezli SMS Group’un desteğiyle Haziran ayından itibaren elektromekanik ekipman hatlarının kurulumuna başlamayı planlıyor.

İlk ray üretimi 2027’de başlayacak

Şirket, Vietnam’ın altyapı projelerine paralel olarak ilk ray üretimini 2027 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 700.000 mt olarak planlanırken, yüksek kaliteli ve vasıflı çelik ürünlerine odaklanılacak.

Tesiste üretilecek başlıca ürünler:

  • yüksek hızlı tren rayları,
  • şehir içi ray sistemleri çeliği,
  • vinç rayları,
  • U, I, H ve V profiller gibi yapısal çelik ürünleri.

Ürünlerin Avrupa, Japonya ve Çin standartlarına uygun olması hedefleniyor.

Yüksek katma değerli çeliğe stratejik yönelim

Söz konusu proje, Hoa Phat’ın ulaşım altyapısı, makine mühendisliği, petrol ve gaz ile enerji sektörlerine yönelik yüksek kaliteli ve vasıflı çelik segmentine yönelme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.


