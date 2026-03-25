Hoa Phat enerji bağımsızlığını artırmak için çatı üstü güneş enerjisi projesinin ikinci fazını başlattı

Çarşamba, 25 Mart 2026 11:23:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, bağlı kuruluşu Hoa Phat Dung Quat Steel’in Horus Power ile iş birliği içinde yürüttüğü çatı üstü güneş enerjisi projesinin ikinci fazına başladığını duyurdu.

Söz konusu yatırımın, şirketin enerji bağımsızlığını artırma, üretim maliyetlerini düşürme ve çelik üretim süreçlerindeki karbon emisyonlarını azaltma stratejisinin bir parçasını oluşturduğu bildirildi.

İkinci faz 22,5 MWp kapasite ekliyor

Projenin ikinci fazının kurulu gücünün 22,5 MWp seviyesinde yer aldığı ve yıllık yaklaşık 32,8 milyon kWh elektrik üretimi yapmasının beklendiği ifade edildi. Güneş panellerinin haddehaneler, sıcak rulo sac üretim ünitesi, depolar ve su arıtma tesisleri dahil olmak üzere kompleksin farklı bölümlerine kurulduğu dile getirildi.

Toplam yatırım tutarı yaklaşık 600 milyar VND (22,7 milyon $) seviyesinde yer alan projenin beş fazdan oluştuğu aktarıldı. 2027 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanan projeyle toplam kapasitenin 79,2 MWp seviyesine ulaşacağı ve yıllık 115 milyon kWh’nin üzerinde elektrik üretimi gerçekleştirileceği vurgulandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte emisyonlarda yıllık 78.000 mt’un üzerinde düşüş sağlanmasının hedeflendiğine dikkat çekildi. İkinci fazın tek başına emisyonları yıllık en az 22.000 mt düşürmesinin beklendiği ve böylelikle şirketin karbonsuzlaşma stratejisinin destekleneceği belirtildi.

İhracat piyasalarındaki rekabetçilik desteklenecek

Projenin 5 MWp kapasiteli ilk fazı 2025’in Kasım ayında tamamlanmıştı. İkinci fazın devreye alınmasıyla birlikte Hoa Phat, üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımını daha da artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Şirket, enerji verimliliğinin artırılması ve emisyonların düşürülmesinin özellikle karbon düzenlemelerinin giderek önem kazandığı AB gibi ihracat pazarlarında rekabet gücünü destekleyeceğini ekledi.


