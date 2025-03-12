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Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında aylık %64,2 düşüş kaydetti

Çarşamba, 12 Mart 2025 15:40:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %64,2 artışla 1.559.879 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %71,6 artarak 517.149 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,3 düşüşle 2,51 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %0,1 düşüşle 818,362 mt oldu.   

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke  

Şubat (mt)     

Yıllık değişim %     

Ocak-Şubat (mt)     

Yıllık değişim %     

Japonya     

364.142

49,4

510.306

13,3

Avustralya     

2.804

-91,6

4.671

-86,6

ABD     

60.460

141,3

95.972

76,4

Hong Kong     

29.995

-24,5

 75.638

-18,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler      

Ülke     

Şubat (mt)     

Yıllık değişim %     

Ocak-Kasım (mt)     

Yıllık değişim %     

Çin     

1.006.795

25,8

1.544.358

-14,5

Japonya     

226.815

57,8

380.919

36,3

Hindistan     

1.283

-95,7

2.173

-97,6

Tayvan     

63.126

32,3

126.165

-18,3

Güney Kore     

121.595

48,9

224.920

26,9

Endonezya     

120.327

199

197.787

87,7


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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