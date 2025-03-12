Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında aylık %64,2 düşüş kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %64,2 artışla 1.559.879 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %71,6 artarak 517.149 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,3 düşüşle 2,51 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %0,1 düşüşle 818,362 mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Şubat (mt) Yıllık değişim % Ocak-Şubat (mt) Yıllık değişim % Japonya 364.142 49,4 510.306 13,3 Avustralya 2.804 -91,6 4.671 -86,6 ABD 60.460 141,3 95.972 76,4 Hong Kong 29.995 -24,5 75.638 -18,2

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler