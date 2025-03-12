Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında aylık %64,2 düşüş kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %64,2 artışla 1.559.879 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %71,6 artarak 517.149 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,3 düşüşle 2,51 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %0,1 düşüşle 818,362 mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
Ülke
Şubat (mt)
Yıllık değişim %
Ocak-Şubat (mt)
Yıllık değişim %
Japonya
364.142
49,4
510.306
13,3
Avustralya
2.804
-91,6
4.671
-86,6
ABD
60.460
141,3
95.972
76,4
Hong Kong
29.995
-24,5
75.638
-18,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
Ülke
Şubat (mt)
Yıllık değişim %
Ocak-Kasım (mt)
Yıllık değişim %
Çin
1.006.795
25,8
1.544.358
-14,5
Japonya
226.815
57,8
380.919
36,3
Hindistan
1.283
-95,7
2.173
-97,6
Tayvan
63.126
32,3
126.165
-18,3
Güney Kore
121.595
48,9
224.920
26,9
Endonezya
120.327
199
197.787
87,7